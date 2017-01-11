В Бельгии на АЭС случилась авария, есть раненые

В неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение, сотрудник АЭС получил серьезные ожоги

В минувший вторник из-за аварии в неядерном блоке бельгийской АЭС «Дуль» остановился один из реакторов. При этом один из работников получил серьезные ранения. Об этом пишет РИА «Новости».

Известно, что около 14.30 (по Киеву) в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация станции говорит, что это нештатная ситуация, связанная с работой высоковольтной линии. В связи с ЧП произошла автоматическая остановка реактора.

При выбросе пара сотрудник, , находившийся в машинном отделении, получил ожоги. Как сообщил представитель АЭС, у пострадавшего серьезные повреждения, но его жизни ничего не угрожает. Реактор планируют запустить в ближайшее время.

Ранее «Комментарии" писали о том, что радиационный фон вокруг ЧАЭС снизился в два раза.