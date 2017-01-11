Президент Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране

Николас Мадуро принял присягу у членов так называемого национального антипутчистского командования страны. Он заявил, что подразделение создано для сохранения мира в стране и ее суверенитета

Заявление о попытке госпереворота в Венесуэле оппозиционным парламентом сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. В минувший понедельник парламент принял заявление об оставлении поста главой государства. Однако Верховный суд страны заявил, что национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента Мадуро.

«Как президент я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку, национальная ассамблея приняла вчера (в понедельник) путчистский манифест», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Также стало известно, что президент Венесуэлы принял во вторник присягу у членов так называемого национального антипутчистского командования страны, созданного, по его словам, для сохранения мира и суверенитета.

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