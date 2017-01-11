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Мир

Убийца 77 человек Брейвик пожаловался в суд на бесчеловечность

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Власти считают Брейвика сейчас еще более радикально настроенным, чем раньше

Норвежец Андерс Беринг Брейвик считает свою изоляцию нарушением его прав человека и обратился в суд

Апелляционный суд рассматривает постановление о том, что некоторые аспекты содержания убившего 77 человек норвежца Андерса Беринга Брейвика являются бесчеловечным или унижающим достоинство. Об этом пишет ВВС.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, при котором  погибли восемь человек.  Затем он направился на остров Утойя в молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.Это было признано терактом.  За свои деяния Брейвик был приговорен в 21 году заключения и содержался в одиночной камере.

Сам Брейвик считает свою изоляцию нарушением его прав человека. Его адвокат Ойстейн Сторрвик говорит, что убийца «ментально уязвим», из-за условий его содержания.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть его иска, но отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами, нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

10 января  правительство Норвегии, которое также обязали выплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 тысяч крон (около 38,5 тысяч долларов), начало процесс апелляции против этого решения суда.

Брейвик, которого доставили на судебное заседание, войдя в зал, поприветствовал собравшихся нацистским салютом.

В ходе заседания прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что  Андерс Беринг Брейвик сейчас еще более радикален, чем когда либо. Он не сломался, не раскаялся, а наоборот, горд тем, что совершил и  правительство должно быть готово к немыслимым поступкам с его стороны.

«Очень сложно сказать, насколько Брейвик опасен сегодня, но еще труднее сказать, насколько опасен он будет завтра, или через год, или через 10 лет», - заявил прокурор и добавил, что , судя по документам, Андерс Брейвик еще более убежден в своих крайне правых взглядах, чем раньше и опасен. Потому он и далее должен содержаться в одиночном заключении.

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключённых. В своем трехкамерном комплексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, все это компенсирует одиночное  содержание.

Слушания в суде  продлятся  шесть дней, а вердикт ожидается в феврале.

Ранее «Комментарии" писали о том, что экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин.

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Теги: суд, теракт, Брейвик

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