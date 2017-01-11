Парламент Исландии рассмотрит вопрос о евроинтергации страны

Депутаты будут голосовать за то, чтобы провести референдум о членстве в Евросоюзе

Вопрос о евроинтеграции Исландии будет вынесен новым правительством страны на рассмотрение в парламент. Об этом пишет ВВС.

Депутаты будут голосовать за то, чтобы провести референдум о членстве в Евросоюзе.

Известно, что Исландия начала переговоры о вступлении в ЕС еще в 2010 году, когда страна еще не оправилась от финансового кризиса 2008 года.

Однако тогда, на фоне большого числа евроскептиков в стране, переговоры отложили. К этому вопросу решили вернуться после того, как к власти в стране пришло правоцентристское правительство, которое возглавляет Бьярне Бенедиктссон с консервативной партии независимости.