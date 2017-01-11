Большинство американцев считают, что Трампу нужно «уйти» из Twitter

Американцы высказали свое мнение в недавно проведенном опросе

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно удалить свой аккаунт в Twitter и никогда больше не публиковать свои посты – таково мнение большей части американцев, высказанное в недавнем опросе. Об этом пишет CNN.

Согласно опросу Квиннипэкского университета, 64% граждан США выступили за закрытие аккаунта Трампа, который был зарегистрирован в 2009 году и собрал более 19 млн подписчиков.

Также по данным опроса, 71% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет выступают за удаление аккаунта избранного президента. Мнения республиканцев на этот счет разделились: 49% считают, что Трампу следует продолжать вести аккаунт, 45% выступили против этого.

Отмечено, что за время с момента избрания президентом Трамп опубликовал более 34 твиттов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Трамп назначил своего зятя старшим советником.