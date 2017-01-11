При взрывах в Кабуле погиб 51 человек

Рядом с парламентским комплексом прогремело два взрыва

Количество погибших при двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле возросло до 51 человека. Теракт произошел 10 января. Ранее сообщалось о 38 погибших и 150 раненых. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, а перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрывы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Афганистане покушались на жизнь парламентария.