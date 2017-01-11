УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»

0

Всего по делу о массовом отравлении суррогатом алкоголя в Иркутске задержаны более 20 человек

Замглавы министерства имущественных отношений Иркутской области  Евгению Нефедову обвиняют в халатности, приведшей к массовому отравлению

Замглавы министерства имущественных отношений Иркутской области  Евгению Нефедову  суд отстранил от должности из-за подозрения в халатности в рамках дела о массовом отравлении людей средством для ванн «Боярышник». Об этом пишет ВВС. 

 Следствие считает, что находясь на должности,  чиновница  может повлиять на ход расследования. Сейчас она находится на подписке о невыезде.

Уголовное дело в отношении Евгении Нефедовой было возбуждено 27 декабря 2016 года. Следственный комитет России сообщал, что Нефедова должна была расторгнуть договор аренды с предпринимателем, которого неоднократно штрафовали за незаконную торговлю алкоголем. В одном из его магазинов продавалось средство для ванн с метиловым спиртом, которым отравились выпившие его люди. В результате массового отравления  погибли 76 человек.

В конце 2016 года Нефедова получила информацию о нарушениях закона этим предпринимателем. Вместо расторжения договора она подписала предупреждение.

Известно также, что в рамках уголовного дела задержан заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.

Всего по делу о массовом отравлении  задержано более 20 человек. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Иркутске губернатор подарил многодетным семьям конфеты с червями.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: отравление, алкоголь

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Пакистане увеличивается число жертв отравления самодельным алкоголем

В Пакистане увеличивается число жертв отравления самодельным алкоголем

"> Вместе с боярышником в России хотят запретить йод и зелёнку .

Вместе с боярышником в России хотят запретить йод и зелёнку .

"> В Пакистане от отравления нелегальным алкоголем умер 21 человек

В Пакистане от отравления нелегальным алкоголем умер 21 человек

"> Специалисты рассказали, как предотвратить отравление в праздники

Специалисты рассказали, как предотвратить отравление в праздники

Загрузка...

Последние новости

12:36

НБА. «Кливленд» и «Лейкерс» потерпели поражения + ВИДЕО

12:35

Чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»

12:33

Inventec готова на выпуск продукции в США

12:32

Жириновский предложил переписать гимн России

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Свободный пляж. Прокуратура требует освободить Безлюдовку от незаконных построек

Свободный пляж. Прокуратура требует освободить Безлюдовку от незаконных построек »

Донбасс

"ДНР" подсчитала расходы на пенсии

"ДНР" подсчитала расходы на пенсии »

Запорожье

Автозак с 11 заключенными слетел с трассы в Запорожье (ФОТО)

Автозак с 11 заключенными слетел с трассы в Запорожье (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.