Чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»

Замглавы министерства имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову обвиняют в халатности, приведшей к массовому отравлению

Замглавы министерства имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову суд отстранил от должности из-за подозрения в халатности в рамках дела о массовом отравлении людей средством для ванн «Боярышник». Об этом пишет ВВС.

Следствие считает, что находясь на должности, чиновница может повлиять на ход расследования. Сейчас она находится на подписке о невыезде.

Уголовное дело в отношении Евгении Нефедовой было возбуждено 27 декабря 2016 года. Следственный комитет России сообщал, что Нефедова должна была расторгнуть договор аренды с предпринимателем, которого неоднократно штрафовали за незаконную торговлю алкоголем. В одном из его магазинов продавалось средство для ванн с метиловым спиртом, которым отравились выпившие его люди. В результате массового отравления погибли 76 человек.

В конце 2016 года Нефедова получила информацию о нарушениях закона этим предпринимателем. Вместо расторжения договора она подписала предупреждение.

Известно также, что в рамках уголовного дела задержан заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.

Всего по делу о массовом отравлении задержано более 20 человек.

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