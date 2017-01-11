Россия собрала компромат на Трампа – разведка США

У российских агентов есть компромат касательно личной и финансовой деятельности Дональда Трампа

Об этом говорится в секретной части доклада о вмешательстве России в президентские выборы США, который предоставили спецслужбы действующему президенту Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу

Эти выводы были представлены в резюме из двух страниц, которое было приложено к докладу о вмешательстве России в президентские выборы.

Выводы частично основаны на свидетельствах бывшего сотрудника британской разведки.

«Одной из причин, по которой руководство разведки США пошло на такой шаг, включив резюме в документы брифинга, было намерение показать избранному президенту Трампу, что подобные обвинения, в которых фигурирует он сам, циркулируют между разведкой, высокопоставленными членами конгресса и другими официальными лицами правительства в Вашингтоне», - заявили сразу несколько источников.

ФБР изучает достоверность и точность этих выводов, базирующихся преимущественно на информации из российских источников, однако множество ключевых элементов в материалах о Трампе пока не подтвердились.

В документе говорится, что Россия подготовила компромат на обоих кандидатов в президенты США, но распространила только сведения, вредящие Хиллари Клинтон и Демократической партии.

По данным сразу двоих представителей американских спецслужб, в документе содержатся выводы и о том, что во время предвыборной кампании доверенные лица Трампа через посредников обменивались информацией с российским правительством.

Резюме внесли в перечень документов, которые были представлены избранному президенту, но подтверждения того, что оно обсуждалось в ходе встречи Трампа с руководителями американской разведки, у телеканала нет.

Фото: trend.az