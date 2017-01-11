В результате теракта в Афганистане погибли пять дипломатов ОАЭ

В результате взрыва в Кандагаре (Афганистан) погибли 11 человек, 5 из которых были пять дипломатов из ОАЭ

Сегодня произошел взрыв во время встречи губернатора провинции с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане, взорвалось авто.

По предварительным данным погибли 11 человек, еще 14 получили ранения. Среди погибших были также пять дипломатов из ОАЭ,пишет CNN.

Как сообщали «Комментарии», в районе Даруламан один из взрывов устроил террорист-смертник, а перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат. Количество погибших при двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле возросло до 51 человека