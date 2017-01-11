Норвегия первой в мире останется без аналогового радио

Общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет

Сегодня власти Норвегии приступили к заявленному заранее отключению FM-ретрансляторов. Таким образом Норвегия станет первой страной в мире, полностью отказавшейся от аналогового радиовещания.

Первые ретрансляторы отключили в 11:11 по местному времени (12:11 по Киеву). Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет.

Вместо аналогового сигнала слушателям предложат цифровой, который дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала.

Ранее "Комментарии" писали о том, что четыре украинских радиокомпании будут вещать на Крым.