Норвегия первой в мире останется без аналогового радио

Общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет
Сегодня власти Норвегии приступили к заявленному заранее отключению FM-ретрансляторов. Таким образом Норвегия станет первой страной в мире, полностью отказавшейся от аналогового радиовещания.
Первые ретрансляторы отключили в 11:11 по местному времени (12:11 по Киеву). Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет.
Вместо аналогового сигнала слушателям предложат цифровой, который дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала.
Ранее "Комментарии" писали о том, что четыре украинских радиокомпании будут вещать на Крым.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
14:45
|
14:42
|
14:38
|
14:35
Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0