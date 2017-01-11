В Саратове взлетела на воздух жилая многоэтажка

Жильцов дома эвакуировали, информация о пострадавших пока не поступала

В Саратове сегодня утром произошел взрыв в шестиэтажном жилом доме на Московском шоссе. Его эпицентром стала квартира на третьем этаже. В результате этого оказались выбитыми окна соседних квартир, обвалился балкон. После взрыва сразу же вспыхнул пожар. Огнем были охвачены этажи с третьего по пятый. Спасателям удалось локализовать огонь. Об этом сообщает life.ru.

Жильцов дома эвакуировали. На место происшествия съехались все спецслужбы города. По предварительным данным, в квартире на третьем этаже взорвался газ. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Сумах взорвалась многоэтажка.