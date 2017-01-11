Кремль будет анализировать списки Савченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что информация народного депутата Надежды Савченко о якобы задержанных в Донбассе россиянах будет анализироваться

«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», - сказал Песков.

По его словам, Москва будет продолжать делать все, чтобы формировать атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, как обмен пленными».

Как сообщали «Комментарии», 10 января народный депутат Надежда Савченко огласила количество украинцев, попавших в плен на оккупированном Донбассе и пропавших без вести, а также число тех, которых требуют выдать боевики ДНР и ЛНР.

В этот же день так называемый «уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что власти оккупированных территорий Донбасса настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

Напомним, на последних встречах представителей Киева и боевиков, которая состоялась 21 декабря 2016 года Контактная группа в Минске внесла изменения в формулу обмена пленными «всех на всех».

Ранее сообщалось о том, что руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Кроме того, «Комментарии» писали о том, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, после двух лет плена киборга удалось освободить усилиями священников, волонтеров и СБУ.