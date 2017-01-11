В Иране заключенный из мести убил пять человек

Заключенный действовал вместе с братом, полиции удалось пока задержать лишь одного из них
В иранском городе Эрак отпущенный на побывку заключенный (отбывает наказание за преступление, связанное с наркотиками) застрелил пять человек и ранил четверых. Об этом пишет РИА «Новости».
Известно, что заключенный и его брат напали на членов двух семей в двух разных частях города. Мотивами их поступка, скорее всего, была месть.
Полиция сообщает, что задержала одного из двух злоумышленников. Второй пока остается на свободе.
Ранее «Комментарии" писали о том, что убийца 77 человек Брейвик пожаловался в суд на бесчеловечность.
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