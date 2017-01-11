УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Иране заключенный из мести убил пять человек

0

Заключенный был отпущен на побывку

Заключенный действовал вместе с братом, полиции удалось пока задержать лишь одного из них

В иранском городе Эрак отпущенный на побывку заключенный (отбывает наказание за преступление, связанное с наркотиками) застрелил пять человек и ранил четверых. Об этом пишет РИА «Новости».

Известно, что заключенный и его брат напали на членов двух семей в двух разных частях города. Мотивами их поступка, скорее всего, была месть.

Полиция сообщает, что  задержала одного из двух злоумышленников. Второй пока остается на свободе. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что убийца 77 человек Брейвик пожаловался в суд на бесчеловечность.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Иран, стрельба

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

В США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

"> Возле управления безопасности в турецком Газиантепе произошла стрельба, есть раненые

Возле управления безопасности в турецком Газиантепе произошла стрельба, есть раненые

"> Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

"> В Чикаго, как всегда, стреляют, грабят, убивают

В Чикаго, как всегда, стреляют, грабят, убивают

Загрузка...

Последние новости

14:45

В Китае запретили игру Pokemon GO

14:42

Российского бегуна отстранили на 4 года

14:38

KillDisk начал атаковать Linux-системы

14:35

Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

За нападение на бизнесмена задержали банду, в которую входили экс-милиционеры

За нападение на бизнесмена задержали банду, в которую входили экс-милиционеры »

Одесса

Президент летит в Одессу представлять губернатора

Президент летит в Одессу представлять губернатора »

Запорожье

В Запорожье подводят итоги акции "Делаем праздник вместе!"

В Запорожье подводят итоги акции "Делаем праздник вместе!" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.