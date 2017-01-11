В Иране заключенный из мести убил пять человек

Заключенный действовал вместе с братом, полиции удалось пока задержать лишь одного из них

В иранском городе Эрак отпущенный на побывку заключенный (отбывает наказание за преступление, связанное с наркотиками) застрелил пять человек и ранил четверых. Об этом пишет РИА «Новости».

Известно, что заключенный и его брат напали на членов двух семей в двух разных частях города. Мотивами их поступка, скорее всего, была месть.

Полиция сообщает, что задержала одного из двух злоумышленников. Второй пока остается на свободе.

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