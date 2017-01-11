В Китае запретили игру Pokemon GO

Государственное управление Китайской Народной Республики (КНР) по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения запретило мобильное приложение Pokemon GO, посчитав игру слишком опасной для жизни граждан и безопасности стран.

Власти приняли решение из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, часть которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами «географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых во время игры.

Разработчики игры из студии Niantic не смогли оперативно ответить на запрос агентства и прокомментировать блокировку.

Как сообщали «Комментарии», исследователи из США сообщили, что их эксперименты показали, что популярная в настоящий момент среди пользователей многих стран игра Pokemon GO опаснее, чем предполагалось.

Напомним, что Pokemon GO — это игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале «Покемон».