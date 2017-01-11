Пхеньян готов запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время

В Северной Корее 2017 год назвали благоприятным для наращивания ядерного арсенала

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньян готов осуществить в любое время, заявил РИА «Новости» посол КНДР в РФ Ким Хён Чжун.

Напомним, в своем новогоднем обращении к нации глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет.

«Этот запуск произойдет в любое время, в любом месте, как решит наше высшее руководство», — заявил посол КНДР в РФ Ким Хён Чжун.

В Северной Корее 2017 год назвали благоприятным для наращивания ядерного арсенала.

«У нас есть свой потенциал, который может превратить в пепел и эту противоракетную систему и те стратегические ядерные силы, которые могут быть направлены на нас. И мы неоднократно заявляли о своей позиции, что если будет посягательство на наш суверенитет, то мы готовы достойно на него ответить. Право на нанесение превентивного ядерного удара не монополия американцев», — заявил Ким Хён Чжун.

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