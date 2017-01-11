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В метро Бостона нашли жутки маски

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Строители нашли мистические наряды

Странную находку обнаружили строители, до этого маски и плащи пролежали в метро не менее 60 лет

В бостонском метро более 60 лет пролежали страшные маски  и плащи. Об этом пишет издание «Страна». Странную находку обнаружили  строители при ремонте  одной  из станций.

Пробив бетонную стену, рабочин нашли за ней  красно-синий шар ткани.  Когда его развернули, шар оказался двумя плащами – красного и синего цветов, а внутри были спрятаны жуткие маски. Городские специалисты выяснили, что эту стену возвели приблизительно 60 лет назад, но то, как появились здесь эти мистические наряды, остаётся загадкой.

Ранее «Комментарии" писали о том, что во Франции запретили продажу недавно найденного рисунка Леонардо да Винчи.

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Теги: метро, Бостон, находка

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