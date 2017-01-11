В метро Бостона нашли жутки маски

Странную находку обнаружили строители, до этого маски и плащи пролежали в метро не менее 60 лет
В бостонском метро более 60 лет пролежали страшные маски и плащи. Об этом пишет издание «Страна». Странную находку обнаружили строители при ремонте одной из станций.
Пробив бетонную стену, рабочин нашли за ней красно-синий шар ткани. Когда его развернули, шар оказался двумя плащами – красного и синего цветов, а внутри были спрятаны жуткие маски. Городские специалисты выяснили, что эту стену возвели приблизительно 60 лет назад, но то, как появились здесь эти мистические наряды, остаётся загадкой.
Ранее «Комментарии" писали о том, что во Франции запретили продажу недавно найденного рисунка Леонардо да Винчи.
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