Нидерланды стали первой страной, в которой поезда перевели на энергию ветра

Все поезда в Нидерландах, начиная с 1 января 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра, таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию.

«С 1 января 100% наших поездов работают на энергии ветра», - сказал пресс-секретарь голландского перевозчика Toн Бун.

Голландская электро-компания Eneco выиграла тендер на обеспечение генераторами голландского перевозчика еще два года назад, и подписала 10-летний контракт.

Напомним, ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути. В день компания обслуживает около 5,5 тыс. поездок. В то же время, в компании надеются уменьшить энергию, используемую на одного пассажира еще на 35% к 2020 году по сравнению с 2005 годом.