Трамп собирается «поладить» с Путиным

При этом он заявил, что тоже может быть жестким с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется «поладить» с президентом России Владимиром Путиным и вместе с Москвой бороться с террористической группировкой «Исламское государство».

«Россия может помочь нам бороться с ИГИЛ», – заявил он на первой с момента победы на выборах официальной пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.

«Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом», – добавил он. При этом он заявил, что тоже может быть жестким с Россией. «Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?» – сказал избранный президент США.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», – заключил Трамп.

Трамп вступит в должность президента США 20 января.

Фото: Reuters