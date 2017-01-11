Названы страны-лидеры мирового судоходства

Германия потеряла статус страны с крупнейшим контейнерным флотом

Консалтинговая компания VesselsValue опубликовала очередной рейтинг стран с наибольшим торговым флотом. Лидером списка вновь оказалась Греция, а Германия потеряла статус страны с крупнейшим контейнерным флотом, сообщает ЦТС.

Торговый флот Греции оценен в 84,079 млрд. долларов, что почти на 12% меньше, чем годом ранее. Сохранили свои места в тройке лидеров также Япония и Китай (второе и третье соответственно). Стоимость флота Японии упала на 1% – до 80,169 млрд. долларов, Китая – выросла практически на 1% и составила 68,133 млрд. долларов.

Остальные места первой десятки распределились следующим образом (по ниспадающей): Сингапур – 38,052 млрд. долларов, США – 34,432 млрд. долларов, Германия – 31,544 млрд. долларов, Норвегия – 30,427 млрд. долларов, Южная Корея – 21,204 млрд. долларов, Дания – 19,492 млрд. долларов и Великобритания – 15,847 млрд. долларов.

Главным сдвигом в рейтинге стало падение Германии с 4 на 6-е место. Это произошло в результате удешевления на 30% стоимости контейнерного флота этой страны (до 15,223 млрд. долларов). В итоге Германия по этому показателю заняла лишь второе место. В этот раз лидерство оказалось у Китая, контейнерный флот которого стоит 18,613 млрд. долларов.

Падение стоимости флота зафиксировано также и у Южной Кореи – на 9,4% до 2,575 млрд. долларов. Остальные страны улучшили свои показатели.

Отметим, что в разбивке по секторам, кроме сектора контейнерных перевозок, лидеры остались неизменными. Греция владеет крупнейшим танкерным флотом (33,539 млрд. долларов), Япония – сухогрузным (29,297 млрд. долларов) и LNG-флотом (15,144 млрд. долларов).