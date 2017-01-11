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Мир

Трамп пожертвует доходы от бизнеса в казну США

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Все активы Трампа будут до инаугурации переданы в трастовое управление

Компания Трампа не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства

Оплата иностранными правительствами проживания в принадлежащих семье Дональда Трампа гостиницах по всему миру будет поступать в казну США, заявила в среду представитель избранного президента США юрист Шери Диллон, сообщают РИА Новости.

«Избранный президент Трамп добровольно пожертвует все доходы, которые будут поступать в форме оплаты иностранными правительствами за проживание в его отелях, в казну США. Таким образом, получать выгоду будут американцы», – сказала Диллон на первой после победы на выборах пресс-конференции Трампа.

По словам юриста, этим удастся избежать «возможного конфликта интересов». «Мы уверены, что такая структура и такие шаги позволят удовлетворить стремление избранного президента дистанцироваться от своих деловых интересов и обеспечить уверенность людей в том, что его единственная цель – снова сделать Америку великой», –добавила Диллон.

Ранее на пресс-конференции она сообщила, что все активы Трампа будут до инаугурации переданы в трастовое управление. По ее словам, компания Трампа не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить под строгим контролем на предмет конфликта интересов. Будущий президент не будет контактировать со своей компанией, но не откажется от своих активов, уточнила Диллон. Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей – Дональда-младшего и Эрика.

До избрания президентом Трамп был известен как бизнесмен-миллиардер и шоумен. Он одержал победу на выборах президента США 8 ноября и займет место 45-го президента в Белом доме 20 января после инаугурации.

Фото: EPA/UPG

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Теги: Трамп, США, бизнес

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