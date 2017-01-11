В ФРГ государство возместит инвалидам расходы на секс

За соответствующую поддержку инвалидов выступает провластная Партия зеленых

Партия зеленых в Германии заявила, что инвалиды и тяжело больные люди должны иметь государственную субсидию, если они платят за секс. Правда, чтобы получить такую субсидию, необходимо доказать медицинскую потребность в сексе и свою несостоятельность посетить за деньги секс-работников, пишет ВВС.

Партия зеленых является мощным политическим игроком в Германии, поскольку партия входит в состав коалиционного правительства.

Отмечается, что многие работники секс-бизнеса Германии уже имеют опыт оказания услуг в домах престарелых. Приводится даже цитата сексуального консультанта дома престарелых, который охарактеризовал проституток «благословением» для некоторых пациентов своего заведения.

К слову, в Нидерландах уже можно претендовать на сексуальные услуги в качестве платного медицинского сервиса, отмечает ВВС.