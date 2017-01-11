Мобильный Интернет заполонил Испанию

В Евросоюзе показатель пользования мобильным Интернетом в среднем равен 79%

Испания оказалась лидером по использованию мобильного Интернета среди всех стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Евростата, проведенного среди жителей Европы в возрасте 16–74 лет, сообщает Famagusta Gazette.

Цель опроса – определить, в каких странах больше всего пользователей Интернета – как мобильного, так и тех видов, которые используют компьютеры и ноутбуки.

Так, согласно результатам исследования, доля пользователей мобильного Интернета от общей аудитории сети в Испании составила 93%, что позволило этой стране занять первое место в ЕС. Вторую позицию поделили Кипр и Нидерланды с показателем 88%, третье место – за Хорватией с 87%, на четвертом – Великобритания с 86%, а замыкает пятерку лидеров Дания с долей 85%.

Наихудшие результаты показали Чехия, где только 55% пользователей выходят в сеть через мобильные устройства, Польша (60%), Литва (63%), Греция (66%) и Эстония (72%).

В Евросоюзе этот показатель в среднем равен 79%.