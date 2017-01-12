В Тбилиси ранили зятя президента страны

Полиция подтвердила факт ранения Миндиа Гогочури, но подробности происшествия не разглашаются

В Тбилиси получил огнестрельные ранения зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Миндиа Гогочури. Это произошло в среду, 11 января в центре столицы, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило факт получение Гогочури ранений. Но при этом подробности ЧП не разглашаются. Ведётся расследование дела, открытого по статьям 118 и 236 УК Грузии «Умышленное нанесение вреда здоровью» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». На месте происшествия работали полицейские и эксперты-криминалисты. Самого Гогочури доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что харьковские правоохранители поймали банду киллеров.