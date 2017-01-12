Прощальный твит Обамы стал самым популярным его постом

Глава США написал прощальный твит в президентском микроблоге

Прощальным твитом президента США Барака Обамы в соцсети поделились более полумиллиона человек и еще 1,1 млн людей поставили под ним лайки. Таким образом, это сообщение стало самым популярным в президентском микроблоге за время президентства Обамы.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мою способность что-то изменить, а в вашу», - написал Барак Обама.

К слову, до этого самым популярным его твитом считался пост, опубликованный после легализации однополых браков.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Обама не сдержал слез во время своей прощальной речи.