«Роскосмос» объяснил почему упал «Прогресс»

Аварийная комиссия установила последовательность приведших к аварии причин

Аварийная комиссия госпредприятия «Роскосмос» огласила причины падения транспортного грузового корабля «ПрогрессМС-04», которое произошло 1 декабря 2016 года. Свои выводы комиссия сделала на основании данных, предоставленных специалистами, которые изучили нештатную ситуацию, возникшую при запуске корабля с космодрома Байконур.

«В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Аварийная комиссия установила последовательность приведших к аварии причин:

- возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя;

- последовавшее за этим разрушение двигателя 11Д55;

- последовавшее за этим вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя.

Предполагают, что причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).

«Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте», – сообщили в «Роскосмосе».

Ранее «Комментарии» писали о том, что в России разбился космический грузовик «Прогресс».