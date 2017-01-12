Беспилотник доставил на пляж суп для серфингистов

В Японии установили мировой рекорд по дальности доставки груза автономным беспилотным летательным аппаратом
В Японии установили мировой рекорд по дальности доставки груза автономным беспилотным летательным аппаратом. Во время эксперимента, который прошел на полигоне в префектуре Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю, беспилотник в соответствии с заложенной в него программы прошел путь в 12 км на скорости 43 км в час. При этом дрону мешал довольно сильный ветер, но несмотря на это аппарат благополучно доставил серфингистам на местный пляж большой термос с горячим супом..
Организовавшие испытания эксперты Министерства экономики, торговли и промышленности Японии утверждают, что беспилотник с грузом впервые в мире пролетел более 10 км.
Ранее «Комментарии" писали о том, что создана летающая елка-дрон.
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Теги: беспилотник, рекорд, Япония
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