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Мир

Беспилотник доставил на пляж суп для серфингистов

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Дрон с грузом пролетел 12 км

В Японии установили мировой рекорд по дальности доставки груза  автономным беспилотным летательным аппаратом

В Японии установили мировой рекорд по дальности доставки груза  автономным беспилотным летательным аппаратом. Во время эксперимента, который прошел  на полигоне в префектуре Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю, беспилотник  в соответствии с заложенной в него программы прошел путь в 12 км на скорости  43 км в час.  При этом дрону мешал довольно сильный ветер, но несмотря на это аппарат благополучно  доставил серфингистам на местный  пляж большой термос с горячим супом..

Организовавшие испытания эксперты Министерства экономики, торговли и промышленности Японии утверждают, что беспилотник с грузом впервые в мире пролетел более 10 км.

Ранее «Комментарии" писали о том,  что создана летающая елка-дрон.

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Теги: беспилотник, рекорд, Япония

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