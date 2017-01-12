Родные не захотели забирать из морга тело убийцы российского посла

Экс-спецназовец, убивший Андрея Карлова, будет похоронен на безымянном кладбище

Тело Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего российского посла Андрея Карлова, находится в морге уже 24 дня. Родные могли его забрать в течение 15 дней, но стали этого делать. Поэтому Алтынташа похоронят на безымянном кладбище. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Напомним, убийство посла России в Турции Андрея Карлова всколыхнуло мир 19 декабря 2016 года. Он был убит бывшим полицейским спецназовцем во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

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