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Мир

Родные не захотели забирать из морга тело убийцы российского посла

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Родственники не захотели хоронить Алтынташа

Экс-спецназовец, убивший Андрея Карлова, будет похоронен на безымянном кладбище

 Тело Мевлюта Мерта  Алтынташа, убившего  российского посла Андрея Карлова, находится в морге уже 24 дня.  Родные могли его забрать в течение 15 дней, но стали этого делать. Поэтому Алтынташа похоронят на безымянном кладбище. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Напомним, убийство посла России в Турции Андрея Карлова всколыхнуло мир 19 декабря 2016 года. Он был убит бывшим полицейским спецназовцем во  время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

Ранее «Комментарии» писали о том, что в США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

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Теги: убийство, посол

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