Суд Чехии разрешил кидать в президента яйцами

Районный суд Праги принял решение, что кидание яйцами в президента Чехии Милоша Земана 17 ноября 2014 года не было преступлением или проступком.

Отметим, что происшествие случилось три года назад, когда Земан выступал в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима.

Тогда на площадь подошла группа демонстрантов, которые критиковали президента за его высказывания против «бархатных революций» в других странах и несколько активистов кинули Земана куриные яйца.

Полиция задержала одного мужчину и открыла дело с формулировкой «действия, направленные против принципов гражданского общества», после этого производство было отправлено на рассмотрение районной администрации. Администрация сочла, что активист ничего криминально не совершил.

В октябре 2016 года дело вернули на рассмотрение полиции повторно, а следователи направили его в суд. В итоге, суд пражского района «Прага-2» решил, что метания яиц не содержит состава преступления или проступка».

фото: blesk.cz