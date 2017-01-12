УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Суд Чехии разрешил кидать в президента яйцами

0

Вердикт суда Чехии: забросать президента яйцами не криминал

Районный суд Праги принял решение, что кидание яйцами в президента Чехии Милоша Земана 17 ноября 2014 года не было преступлением или проступком.

Отметим, что происшествие случилось три года назад, когда Земан выступал в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима. 

Тогда на площадь подошла группа демонстрантов, которые критиковали президента за его высказывания против «бархатных революций» в других странах и несколько активистов кинули Земана куриные яйца. 

Полиция задержала одного мужчину и открыла дело с формулировкой «действия, направленные против принципов гражданского общества», после этого производство было отправлено на рассмотрение районной администрации.  Администрация сочла, что активист ничего криминально не совершил. 

В октябре 2016 года дело вернули на рассмотрение полиции повторно, а следователи направили его в суд. В итоге, суд пражского района «Прага-2» решил, что метания яиц не содержит состава преступления или проступка».

 фото: blesk.cz

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

Теги: Милош Земан, Прага

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Яйца в Украине буду дешеветь

Яйца в Украине буду дешеветь

"> Население травят антибиотиками через мясо, молоко и яйца

Население травят антибиотиками через мясо, молоко и яйца

"> Резкий рост цен на яйца заинтересовал АМКУ

Резкий рост цен на яйца заинтересовал АМКУ

Загрузка...

Последние новости

18:10

Специалисты нашли целебные свойства в текиле

18:05

Осло хочет принять матч за шахматную корону

18:05

Мировые поставки компьютеров продолжают сокращаться

18:01

Эпидпорог по заболеваемости гриппом превышен в 13 областях Украины

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Жителям Донбасса предлагают необычно отметить Старый Новый год

Жителям Донбасса предлагают необычно отметить Старый Новый год »

Запорожье

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика »

Одесса

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО)

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.