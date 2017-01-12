Суд Чехии разрешил кидать в президента яйцами

Районный суд Праги принял решение, что кидание яйцами в президента Чехии Милоша Земана 17 ноября 2014 года не было преступлением или проступком.
Отметим, что происшествие случилось три года назад, когда Земан выступал в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима.
Тогда на площадь подошла группа демонстрантов, которые критиковали президента за его высказывания против «бархатных революций» в других странах и несколько активистов кинули Земана куриные яйца.
Полиция задержала одного мужчину и открыла дело с формулировкой «действия, направленные против принципов гражданского общества», после этого производство было отправлено на рассмотрение районной администрации. Администрация сочла, что активист ничего криминально не совершил.
В октябре 2016 года дело вернули на рассмотрение полиции повторно, а следователи направили его в суд. В итоге, суд пражского района «Прага-2» решил, что метания яиц не содержит состава преступления или проступка».
фото: blesk.cz
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Источник: «Русская служба Би-би-си»
Теги: Милош Земан, Прага
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