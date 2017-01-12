Facebook научится читать мысли пользователей

Facebook начнет разработку нейро-компьютерных технологий благодаря которой можно будет читать и передавать мысли. Об этом рассказал основатель и глава соцсети Марк Цукерберг.
«Я думаю, однажды мы будем в состоянии посылать друг другу мысли с помощью технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья немедленно смогут это почувствовать», - отметил он.
Отмечается, что в прошлом году Facebook сформировал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое разрабатывает технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными».
фото: The Telegraph
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «
Теги: Facebook, социальная сеть
Последние новости
|
18:10
|
18:05
|
18:05
|
18:01
Эпидпорог по заболеваемости гриппом превышен в 13 областях Украины
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0