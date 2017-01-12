Facebook научится читать мысли пользователей

Facebook начнет разработку нейро-компьютерных технологий благодаря которой можно будет читать и передавать мысли. Об этом рассказал основатель и глава соцсети Марк Цукерберг.

«Я думаю, однажды мы будем в состоянии посылать друг другу мысли с помощью технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья немедленно смогут это почувствовать», - отметил он.

Отмечается, что в прошлом году Facebook сформировал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое разрабатывает технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными».

фото: The Telegraph