В Сербии столкнулись два поезда

Пассажирский поезд протаранил грузовой состав
Вечером 11 января в Сербии произошла авария на железной дороге. Пассажирский поезд протаранил грузовой состав. В результате ЧП пострадали 22 человека. Об этом сообщает издание Tanjug.
Авария произошла возле города Нови-Сад на севере страны. Известно, что пассажирский поезд, который ехал со скоростью 15 км/час врезался в последний вагон грузового состава. Из 22 пострадавших – пятеро дети. Четыре человека получили серьезные повреждения.
Полиция выясняет причины аварии.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Германии из-за смартфона произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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