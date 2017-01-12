В Сербии столкнулись два поезда

Пассажирский поезд протаранил грузовой состав

Вечером 11 января в Сербии произошла авария на железной дороге. Пассажирский поезд протаранил грузовой состав. В результате ЧП пострадали 22 человека. Об этом сообщает издание Tanjug.

Авария произошла возле города Нови-Сад на севере страны. Известно, что пассажирский поезд, который ехал со скоростью 15 км/час врезался в последний вагон грузового состава. Из 22 пострадавших – пятеро дети. Четыре человека получили серьезные повреждения.

Полиция выясняет причины аварии.

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