Европарламент одобрил соглашение по безвизу с Грузией

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией.

«Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале», – говорится в сообщении в аккаунте комитета в Twitter.

Также отмечается, что данное соглашение поддержали 42 депутата, против – двое, один воздержался.

