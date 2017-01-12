Европарламент одобрил соглашение по безвизу с Грузией

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил соглашение о визовой либерализации с Грузией.
«Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале», – говорится в сообщении в аккаунте комитета в Twitter.
Также отмечается, что данное соглашение поддержали 42 депутата, против – двое, один воздержался.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) January 12, 2017
Напомним, Европарламент и Совет ЕС 14 декабря 2016 года договорились относительно либерализации безвизового режима для Грузии
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Теги: безвизовый режим, Грузия
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