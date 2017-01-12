В США черепаха устроила пожар

Дом хозяев черепахи внутри выгорел полностью, а соседскому особняку нанесен ущерб на 150 тысяч долларов
В американском Сан-Антонио 68-килограмовая 15-летняя черепаха по кличке Битс опрокинула нагревательную лампу в своей клетке и устроила крупный пожар, который потом переметнулся и на соседний дом. Об этом сообщает телеканал Fox San Antonio.
В результате ЧП дом хозяев черепахи полностью выгорел изнутри. А ущерба, нанесенный соседям оценивается приблизительно в 150 тысяч долларов .
Сама же черепаха отделалась легкими ожогами панциря. Никто из хозяев домов не пострадал.
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