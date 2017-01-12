Российских депутатов обязали отчитываться обо всех постах в соцсетях

С этого года во исполнение поправок к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» все сотрудники нижней палаты Государственной Думы Российской Федерации обязаны будут в рамках декларационной кампании заполнять сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в интернете, включая социальные сети.

Согласно поправкам, сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Форму «предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов», на которых размещалась вышеупомянутая информация, а также данные, позволяющие идентифицировать автора, утвердило правительство своим распоряжением от 28 декабря 2016 года. Точность сведений должна быть удостоверена личной подписью госслужащего.

По мнению политиков выполнить эту норму закона будет достаточно проблематично потому, что нужно будет внести в форму «все посты, выложенные в социальных сетях», не говоря о других сайтах, а вспомнить обо всех своих действиях в Интернете достаточно сложно

Как сообщали «Комментарии», ранее российским чиновникам запретили пользоваться иностранными мессенджерами и электронными почтовыми сервисами в целях «обеспечения информационной безопасности».