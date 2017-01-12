В Лейпциге правоохранители проводят спецоперацию

В городе Лейпциг (Германия) правоохранители проводят спецоперацию возможной целью которой стали игральные залы и тотализаторы, сообщает пресс-служба полиции федеральной земли Саксония.
«В Лейпциге работает несколько сотен силовиков, перекрыты некоторые улицы, спецоперация не является антитеррористической. Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к их действиям», - говорится в сообщении полиции в Твиттере.
(3/3) Pressesprecher LKA Sachsen steht für O-Töne bgl Einsatz in #Leipzig ab 15.15 Uhr vor PD Leipzig bereit, weitere Einsatz-Infos in Kürze— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 12, 2017
Кроме того, были замечены сотрудники налоговой полиции и городской службы по обеспечению общественного порядка.
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