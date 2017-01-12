УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ

0

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году

В этом году Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Он сообщил, что Россия не может принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ.

Как сообщали «Комментарии», в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Позже ПАСЕ приняла резолюцию, в которой были продлены санкции против РФ. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года.

Напомним, в январе прошлого года Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «ТАСС

Теги: Россия, ПАСЕ, санкции

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В США готовят новые санкции против России

В США готовят новые санкции против России

"> Савченко исключили из делегации в ПАСЕ

Савченко исключили из делегации в ПАСЕ

"> ПАСЕ заявила о сомнительной легитимности Госдумы России

ПАСЕ заявила о сомнительной легитимности Госдумы России

"> ПАСЕ признала факт российской агрессии в Украине

ПАСЕ признала факт российской агрессии в Украине

Загрузка...

Последние новости

19:08

Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км

19:06

Грипп продолжает убивать украинцев

18:56

В Мукачево душевнобольных за плохое поведение закрывали в подвале

18:38

Российские хоккеистки устроили драку на ЧМ (ВИДЕО)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика »

Одесса

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО)

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО) »

Донбасс

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО)

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.