Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ

В этом году Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Он сообщил, что Россия не может принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ.

Как сообщали «Комментарии», в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Позже ПАСЕ приняла резолюцию, в которой были продлены санкции против РФ. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года.

Напомним, в январе прошлого года Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций.