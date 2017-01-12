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Мир

В Польше вводят в оборот крупную купюру

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На банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский

Банкнота номиналом 500 злотых появится в феврале

Председатель Национального банка Польши Адам Гляпиньский сообщил, что банкнота номиналом 500 злотых (ее стоимость составляет около 114 евро) в соответствии с планом войдет в оборот в феврале этого года.

По словам представителей Национального банка Польши, в последнее время наблюдается спрос на банкноты высоких номиналов. Около 63% всех польских купюр, находящихся в наличном обращении, составляет банкнота номиналом 100 злотых. На втором месте – банкнота 200 злотых (более 13%). Выпуск 500 злотых стал ответом на это явление, а также на растущие расходы по содержанию стратегического запаса наличных денег в Национальном банке Польши.

Просьбу о пересмотре целесообразности выпуска такой крупной банкноты ранее направило Министерство развития. Причиной послужило беспокойство чиновников относительно того, что преступники будут использовать банкноту в своих целях.

Руководитель Нацбанка Польши заявил, что планы выпуска купюры не были изменены.

На банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский, благодаря чему удалось сохранить хронологическую целостность серии «Властители Польши». На банкнотах номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых изображены в хронологической последовательности польские короли династий Пястов и Ягеллонов.

Фото: NarodowyBankPolski

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Теги: банкнота, купюра, польша, номинал

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