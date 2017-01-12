Шутник, посягнувший на Hollywood, сдался полиции

Любитель марихуаны слегка подправил знаменитый на весь мир знак на Голливудских холмах

30-летний любитель марихуаны своеобразно провел новогоднюю ночь: вместо обычного отмечания праздника, мужчина забрался на Голливудские холмы и слегка подправил знаменитый на весь мир знак Hollywood.

Вандал исправил две буквы «о» на «е», и утром жители Лос-Анджелеса лицезрели знаменитый знак в новой интерпретации: на холмах красовалась надпись Hollyweed, что можно перевести на русский язык как «святая травка». Шутнику грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

10 января мужчина не выдержал и сам пришел в полицию с повинной. Как пишет Los Angeles Times, им оказался 30-летний Закари Коул Фернандес, который явился в отделение с адвокатом. Нарушителю предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию, суд состоится 15 февраля. Отмечается, что Фернандес был отпущен на свободу под залог в размере $1 тыс.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово Hollywood (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году.