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Мир

Шутник, посягнувший на Hollywood, сдался полиции

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Надпись Hollyweed можно перевести на русский язык как «святая травка»

Любитель марихуаны слегка подправил знаменитый на весь мир знак на Голливудских холмах

30-летний любитель марихуаны своеобразно провел новогоднюю ночь: вместо обычного отмечания праздника, мужчина забрался на Голливудские холмы и слегка подправил знаменитый на весь мир знак Hollywood.

Вандал исправил две буквы «о» на «е», и утром жители Лос-Анджелеса лицезрели знаменитый знак в новой интерпретации: на холмах красовалась надпись Hollyweed, что можно перевести на русский язык как «святая травка». Шутнику грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

10 января мужчина не выдержал и сам пришел в полицию с повинной. Как пишет Los Angeles Times, им оказался 30-летний Закари Коул Фернандес, который явился в отделение с адвокатом. Нарушителю предъявили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию, суд состоится 15 февраля. Отмечается, что Фернандес был отпущен на свободу под залог в размере $1 тыс.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово Hollywood (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году.

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Теги: Hollywood, Голливуд, знак

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