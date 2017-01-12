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Определена самая пунктуальная авиакомпания

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KLM признана самой пунктуальной авиакомпанией по итогам 2016 года

Названы также авиаперевозчики, систематически нарушающие время полетов

Национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM признан самым пунктуальным по итогам 2016 года. Таковы данные сервиса Flight Stats.

В минувшем году авиакомпания выполнила точно по расписанию 88,5% вылетов: почти 235 тыс. рейсов. На втором месте с показателем 88,2% оказалась испанская «Иберия» (Iberia). Тройку лидеров замкнули «Японские Авиалинии» (JAL).

Самыми же непунктуальными авиакомпаниями стали «Эль Аль» (El AL), «Исландэйр» (Icelandair) и «Эйр Индия» (Air India).

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Теги: авиакомпания, Нидерланды

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