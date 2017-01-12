Определена самая пунктуальная авиакомпания

Названы также авиаперевозчики, систематически нарушающие время полетов

Национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM признан самым пунктуальным по итогам 2016 года. Таковы данные сервиса Flight Stats.

В минувшем году авиакомпания выполнила точно по расписанию 88,5% вылетов: почти 235 тыс. рейсов. На втором месте с показателем 88,2% оказалась испанская «Иберия» (Iberia). Тройку лидеров замкнули «Японские Авиалинии» (JAL).

Самыми же непунктуальными авиакомпаниями стали «Эль Аль» (El AL), «Исландэйр» (Icelandair) и «Эйр Индия» (Air India).