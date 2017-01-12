Определена самая пунктуальная авиакомпания

Названы также авиаперевозчики, систематически нарушающие время полетов
Национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM признан самым пунктуальным по итогам 2016 года. Таковы данные сервиса Flight Stats.
В минувшем году авиакомпания выполнила точно по расписанию 88,5% вылетов: почти 235 тыс. рейсов. На втором месте с показателем 88,2% оказалась испанская «Иберия» (Iberia). Тройку лидеров замкнули «Японские Авиалинии» (JAL).
Самыми же непунктуальными авиакомпаниями стали «Эль Аль» (El AL), «Исландэйр» (Icelandair) и «Эйр Индия» (Air India).
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Теги: авиакомпания, Нидерланды
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