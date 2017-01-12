Победа Трампа обошлась Соросу в миллиард долларов

Из-за ошибочных расчетов миллиардер потерял часть капитала

Американский миллиардер Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, пишет в четверг Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, на следующее утро после выборов котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко упали на фоне информации о лидерстве Трампа, что соответствовало ожиданиям многих инвесторов. Однако в течение дня ситуация изменялась, в частности акции стали расти, их рост сохранялся в течение нескольких дней и достиг в среднем около 10%.

Как пишет газета, Сорос ожидал резкого падения рынков в день после выборов, и фактический подъем негативно сказался на капитализации фонда инвестора. Сорос был осторожен по отношению к колебаниям рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение. Источники WSJ отмечают, что это было «ошибкой», так как рынок продолжил расти и привел Сороса к убыткам.