Наказание Путина стало главной темой для США

Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама

11 января оказалось тяжелым днем для новоизбранного президента США. Американские СМИ обнародовали взрывоопасную информацию о его кремлевских связях буквально за несколько часов до объявленной им пресс-конференции. Поэтому большинство вопросов журналистов касались именно его позиции по отношению к Путину. Та же тема стала главной на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, где рассматривалась кандидатура Рекса Тиллерсона, которого Донадьд Трамп хочет видеть госсекретарем США, т.е. главой американской дипломатии.

И Тиллерсону, и Трампу пришлось доказывать, что они по отношению к Кремлю будут более жесткими, чем администрация Барака Обамы. В частности, Тиллерсон заявил о необходимости предоставление оружия Украине. Впрочем, кремлевские СМИ пока что продолжают гнуть линию «Трамп наш».

Повестка дня для Трампа

За два месяца, прошедших после победы Трампа на выборах, в американских СМИ было много разговоров о рамках для нового президента. Обозреватели сходились на том, что республиканцы и демократы в обеих палатах конгресса совместными усилиями создадут для Трампа рамки, за которые тот не сможет выйти. Потому прогнозировалось, что администрация Трампа будет вынуждена сохранить антироссийские санкции и вообще продолжить жесткую линию по отношению к Путину, начатую Обамой.

Звучали даже прогнозы, что если Трамп попробует выйти за эти рамки, то его ждет импичмент. Высказывались предположения, что этому нисколько не воспрепятствует республиканское большинство в палате представителей и сенате, поскольку республиканцев вполне устроит, если во главе государства станет вице-президент Майк Пенс.

Но сейчас тема рамок для Трампа уже отошла в прошлое. Вместо нее появилась новая – повестка дня для Трампа. Разница между рамками и повесткой дня столь же существенна, как между педалями тормоза и газа в автомобиле. Рамки – это ограничения, чего Трамп не сможет сделать. А повестка дня – это вызовы перед Америкой, на которые Трамп должен найти ответ.

Трамп создал себе образ решительного и в то же время непредсказуемого политика. Для этой роли очень подходит борьба с любыми рамками. Но совершенно не подходит для этой роли бегство от вызовов. Фактически Трампа сейчас подзадоривают: ну покажи, какой ты крутой. И он вынужден доказывать, что он сможет то, чего не сумел Обама.

Вброс перед пресс-конференцией

Свою первую в новом году пресс-конференцию Трампу пришлось проводить на фоне громкого скандала. Американские СМИ сообщили, что на прошлой неделе ФБР проинформировало Обаму и Трампа о наличии данных о собранном российской разведкой компромате на Трампа – как личного, так и финансового характера.

Информация о наличии у российской разведки порочащих Трампа материалов содержится в двустраничном приложении-резюме к докладу о российском вмешательстве в президентские выборы в США. С документом были ознакомлены только Обама, Трамп и восемь лидеров конгресса. Об этом передали CNN, Reuters, AP, The New York Times и другие СМИ, сославшись на американских официальных представителей, которые отказались назвать свои имена.

По имеющимся данным, в ходе визитов Трампа в Россию ФСБ собрала на него компромат, достаточный для шантажа. Речь, в частности, идет об откровенных видеозаписях Трампа с проститутками во время его приезда в Москву в 2013 г. Говорится и о постоянных контактах людей из окружения Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании в США. Приводятся слова некоего российского чиновника о том, что команда Трампа «знала и поддерживала» перехват электронной почты Демократической партии, а в ответ Трамп обещал в ходе президентской кампании отодвинуть на второй план проблему российского вмешательства на Украине.

По информации The Guardian, сенатор-республиканец Джон Маккейн в декабре передал копии части материалов досье на Трампа директору ФБР Джеймсу Корни.

Трамп: «При мне Россия будет уважать США больше, чем при Обаме»

Трамп сразу же назвал «фейком» сообщения о компромате на него, якобы собранном российской разведкой. Он написал в Твиттере, что никогда Россия не пыталась на него давить и что он никогда ничего общего с Россией не имел.

На пресс-конференции первый же вопрос, заданный Трампу, касается России: признает ли Трамп, что Путин приказал осуществлять хакерские атаки? Трамп в ответ называет позором разные утечки секретной информации в прессу. «Я думаю, что это Россия», – наконец признает Трамп и тут же напоминает, что раньше хакерскими атаками занимался, например, Китай. Далее он обещает создать мощную защиту от хакеров и критикует демократов за то, что те не защитили свои компьютерные сети от хакерских атак.

Следующий вопрос – относительно компромата: действительно ли предавался Трамп разврату во время своих посещений России? Трамп отвечает, что он всегда очень внимателен и осторожен и никогда бы не позволил себе попасть в такую ситуацию.

Очередной вопрос про Россию – Трамп отвечает, что у него нет никаких дел с Россией, никаких долгов в России и инвестиций в России.

Вопрос: «Каково будет ваше послание Путину в связи с хакерскими атаками?» Трамп: «Россия не должна делать этого. И не будет. При мне она будет уважать нашу страну больше, чем ранее. У нас могут быть хорошие отношения с Россией, но это может и не получиться. Россия, Китай, Япония и Мексика будут уважать нас больше, чем раньше».

На этом пресс-конференция окончена. Трамп не ответил на вопрос о том, общались ли его сотрудники с российскими представителями.

Тиллерсон: «Важно всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии»

В то время, когда Трамп давал пресс-конференцию, проходили комитетские слушания предложенной им кандидатуры на пост госсекретаря США – владельца Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Председатель сенатского комитета по международным делам республиканец Боб Коркер предсказал, что кандидатура Тиллерсона получит поддержку подавляющего большинства членов комитета. «Думаю, в нем увидят великого патриота», – сказал он.

Главным камнем преткновения стали чересчур теплые отношения главы ExxonMobil с Кремлем и лично с Путиным, увенчанные в 2013 г. российским орденом Дружбы. Но Коркер объяснил, что Тиллерсон просто делал свою работу, в ходе которой ему приходилось иметь дело с сомнительными фигурами. «Его взгляды на Россию ничем не отличаются от общепринятых», – заявил Коркер.

Выступая на комитете, Тиллерсон перечислил главные, по его мнению, мировые проблемы. После Китая он назвал Россию: она, по его словам, «в последнее время предприняла действия, которые противоречат американским интересам».

И тут Тиллерсон перешел в наступление. Он подверг критике предыдущую администрацию за то, что она, по его словам, отказалась от «американского лидерства» в мире. Тиллерсон напомнил, что Трамп в ходе кампании обещал вновь сделать Америку мировым лидером.

Формула отношений с РФ, предложенная Тиллерсоном, звучит так: открытый диалог с Россией, например, в борьбе с терроризмом, но при этом Россия должна знать, что за свои действия надо отвечать. «Россия сегодня представляет угрозу, она аннексировала Крым и поддержала сирийский режим. Это сделала возможным политика нынешней администрации», – вновь Тиллерсон бросил камень в огород Обамы.

Первый же вопрос Тиллерсону – от сенатора-демократа Бена Кардина – о противостоянии режиму Путина. Кардин напоминает о деле Сергея Магнитского и о законе Магнитского, принятом конгрессом. Тиллерсон отвечает, что поддерживает закон Магнитского.

Следующий вопрос про Крым. Тиллерсон говорит, что не признает законности захвата Крыма: «Это была аннексия чужой территории». Также называет незаконными действия России на востоке Украине и говорит, что США должны были предоставить оружие Украине и оказать ей другую помощь.

Вообще на вопросы о России и Украине Тиллерсон отвечал фактически как «ястреб», утверждая, что действия администрации Обамы по отношению к РФ были слишком мягкими. Он заявил, что США необходимо поддержать Украину, предоставив ей летальное оборонительное вооружение. «Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности, но я бы поддержал это, – подчеркнул Тиллерсон. – Важно всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты».

Вопрос об отношении к России станет «лакмусовой бумажкой» при утверждении в сенате не только Рекса Тиллерсона, но и других кандидатов на высокие посты – конгрессмена Майка Помпео на должность директора ЦРУ и генерала Джеймса Маттиса на должность министра обороны. Оба, в отличие от Трампа, не питают никаких симпатий к Путину. Маттис, в частности, называл Россию самой серьезной угрозой, с какой сталкиваются США. Помпео критиковал действия России в Сирии – по его мнению, Москва блокировалась там со злейшими врагами США.

Слушания по утверждению Маттиса состоятся на этой неделе, Помпео – на будущей.