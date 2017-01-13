В столице Сирии прогремел мощный взрыв

Атаку на правительственный квартал скорее всего осуществил смертник на заминированном автомобиле

Как минимум шесть человек погибли и 15 людей получили ранения - таковы последствия мощного взрыва, который прогремел в южной части столицы Сирии Дамаске.

Как сообщают сирийские государственные СМИ, взрыв в правительственном квартале Кафр-Суса мог осуществить смертник на заминированном автомобиле.

Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Дамаске теракт совершила маленькая девочка в поясе смертника.