Собака Обамы покусала гостью Белого дома

18-летней пострадавшей даже пришлось накладывать швы на рану от укуса на лице

Девушку, которая пришла в гости к хозяевам Белого дома покусала собака, принадлежащая семье президента США Барака Обамы. Об этом пишет портал TMZ.

По информации источников портала, 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать собаку по кличке Санни, но в ответ на ласки четверолапая укусила девушку в лицо.

Укус оказался достаточно серьезным – пострадавшей даже пришлось наложить на рану швы. Семейный врач Обамы не исключает, что у девушки может остаться маленький шрам.

Известно, что у уходящего президента США Барака Обамы две собаки - четырехлетняя Санни, и приобретенная после победы на выборах в 2008 году Бо.

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