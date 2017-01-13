Собака Обамы покусала гостью Белого дома

18-летней пострадавшей даже пришлось накладывать швы на рану от укуса на лице
Девушку, которая пришла в гости к хозяевам Белого дома покусала собака, принадлежащая семье президента США Барака Обамы. Об этом пишет портал TMZ.
По информации источников портала, 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать собаку по кличке Санни, но в ответ на ласки четверолапая укусила девушку в лицо.
Укус оказался достаточно серьезным – пострадавшей даже пришлось наложить на рану швы. Семейный врач Обамы не исключает, что у девушки может остаться маленький шрам.
Известно, что у уходящего президента США Барака Обамы две собаки - четырехлетняя Санни, и приобретенная после победы на выборах в 2008 году Бо.
Ранее«Комментарии» писали о том, что Путин вместо охраны пришел на встречу с японцами с собакой .
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