Убийца Брейвик пожаловался, что изоляция сделала его более радикальным

Убивший 77 человек Брейвик оспаривает в суде свою изоляцию от общества

Приговоренный к 21 году заключения и отсидевший уже пять лет в одиночной камере убийца 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что изоляция сделала его взгляды еще более радикальными. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, Брейвик оспаривает свое одиночное заключение в суде, считая, что изоляция нарушает его права человека.

«Изоляция на меня серьезно повлияла, и, пожалуй, самый главный эффект этой изоляции - моя радикализация», - заявил заключенный в ходе судебных слушаний.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик отметил, что его подзащитный из-за условий содержания стал «ментально уязвимым».

Днем ранее в суде выступали прокуроры, которые также заметили, что за годы заключения Брейвик ничуть не раскаялся в содеяном, а лишь укрепился в своих крайне правых взглядах. Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к немыслимым поступкам со стороны Брейвика.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате которого погибли восемь человек. Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Ранее «Комментарии» писали о том, что на заседании суда, где Брейвик оспаривает свою изоляцию, он поприветствовал собравшихся нацистским салютом.