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Мир

Убийца Брейвик пожаловался, что изоляция сделала его более радикальным

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Брейвик через суд требует расширить круг своего общения

Убивший 77 человек Брейвик оспаривает в суде свою изоляцию от общества

Приговоренный к 21 году заключения и отсидевший уже пять лет в одиночной камере убийца 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что изоляция сделала его взгляды еще более радикальными. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, Брейвик  оспаривает свое одиночное заключение в суде, считая, что изоляция нарушает  его права человека.

«Изоляция на меня серьезно повлияла, и, пожалуй, самый главный эффект этой изоляции - моя радикализация», - заявил заключенный в ходе судебных слушаний.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторвик отметил, что его подзащитный из-за условий содержания стал «ментально уязвимым».

Днем ранее в суде выступали прокуроры, которые также заметили, что за годы заключения Брейвик ничуть не раскаялся  в содеяном, а лишь  укрепился в своих крайне правых взглядах.  Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к немыслимым поступкам  со стороны Брейвика.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате которого погибли восемь человек.  Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Ранее «Комментарии» писали о том, что на заседании суда, где Брейвик оспаривает свою изоляцию, он поприветствовал собравшихся нацистским салютом.

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Теги: теракт, Норвегия, суд, Брейвик

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