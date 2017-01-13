Инаугурацию Дональда Трампа грозят сорвать

Устроители акций протеста хотят помешать Трампу принести присягу и не исключают столкновений со сторонниками избранного президента
20 января в Вашингтоне планируются многотысячные акции протеста, направленные на срыв инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ВВС.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
«Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», - сообщил организатор акции Дэвид Терстон.
Устроители акций протеста не исключают столкновений со сторонниками Трампа.
Известно, что разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп (это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы).
На инаугурацию Трампа ожидается приезд 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.
Ранее «Комментарии» писали о том, что дочь Трампа рассказала, почему уходит из бизнеса.
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Теги: Трамп, инаугурация, президент, США
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