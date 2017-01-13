В Австралии поездки за госсчет по личным делам стоили министру должности

Чиновница сама подала в отставку, объяснив это тем, что скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе

В Австралии скандал разгорелся вокруг министра здравоохранения и спорта Сьюзан Ли. Выяснилось, что чиновница за государственный счет сделала несколько поездок, в ходе которых она занималась не служебными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд.

Из-за попадания в скандальную ситуацию Сьюзан Ли подала в отставку. Сегодня премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что принял отставку Ли.

«Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурс используются этично», - сказал глава австралийского правительства.

Сама Сьюзан Ли в заявлении об отставке подчеркнула, что старалась аккуратно следовать правилам и этическим нормам. Она решила уйти в отставку, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.

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