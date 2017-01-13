В Крыму Россия развернула ПВО С-400

В оккупированном Россией Крыму заступила на боевое дежурство Противовоздушная система С-400 в числе зенитного ракетного полка, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга», - сказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова.
По его словам система ПВО С-400 Триумф поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.
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