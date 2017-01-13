В Китае за гибель людей в автобусе ответит 21 чиновник

За трагедию в автобусе также накажут водителя, который в тот день сел за руль, несмотря на то, что не спал четверо суток

По делу о возгорании автобуса, в котором погибли 35 пассажиров, власти КНР наказали 21 чиновника.

Трагедия произошла в конце июня в уезде Ичжан в провинции Хунань. Автобус, в котором находились 57 человек, врезался в ограждение на дороге и загорелся из-за утечки машинного масла. Погибли 35 человек и 13 получили травмы.

Представитель комиссии по расследованию трагедии при Госсовете КНР сообщил, что 21 местный чиновник, включая вице-мэра города Ичжан, подверглись дисциплинарному и административному наказанию.

После аварии был арестован водитель автобуса, которого обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии сильной усталости, что и послужило причиной трагедии. Следствие установило, что до аварии водитель не спал четверо суток. Также перед судом предстанет водитель-гид, которого обвиняют в том, что он не организовал должным образом эвакуацию пассажиров из горящего салона.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае 18 человек погибли в дорожной аварии.