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Мир

В Китае за гибель людей в автобусе ответит 21 чиновник

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Трагедия произошла еще в конце июня

За трагедию в автобусе также  накажут водителя, который в тот день сел за руль, несмотря на то, что не спал четверо суток

По делу о возгорании автобуса, в котором погибли 35 пассажиров, власти КНР наказали 21 чиновника.

Трагедия произошла в конце июня в уезде  Ичжан в провинции Хунань. Автобус, в котором находились 57 человек, врезался в ограждение на дороге и загорелся из-за утечки машинного масла. Погибли 35 человек и 13 получили травмы.

Представитель комиссии по расследованию трагедии  при Госсовете КНР сообщил, что  21 местный чиновник, включая вице-мэра города Ичжан, подверглись дисциплинарному и административному наказанию.

После аварии был арестован водитель автобуса, которого обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии сильной усталости, что и послужило причиной  трагедии. Следствие установило, что до аварии водитель  не спал четверо суток. Также перед судом предстанет водитель-гид, которого обвиняют в том, что он  не организовал должным образом эвакуацию пассажиров из горящего салона.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае 18 человек погибли в дорожной аварии.

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Теги: чиновники, авария, Китай, автобус

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   © «Комментарии:», 2016

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