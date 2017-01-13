На инаугурацию Трампа собрали 90 млн долларов частных пожертвований

На инаугурацию Трампа пожертвовали намного больше, чем на аналогичное мероприятие Обамы

Рекордные 90 млн долларов частных пожертвований собрал президентский инаугурационный комитет Трампа . Любопытно, что эта сумма оказалась гораздо большей, чем аналогичный сбор инаугурационных комитетов президента США Барака Обамы - 55 млн долларов в 2009 году и 43 млн в 2013 году. Об этом пишет Time.

Однако Трамп уже заявлял, что намерен сэкономить на на своей инаугурации. При этом он отказался предоставить подробную информацию о том, на что именно он потратит свой «банкролл».

«Я не могу себе представить, как они собираются потратить эту сумму денег - и почему они дальше продолжают собирать деньги», - отметил Стив Керриган, генеральный директор инаугурационного комитета Обамы в 2013 году и начальник штаба в 2009 году

Также немного приоткрылась завеса над запланированными инаугурационными мероприятиями. Стало известно, что ожидается 90-минутный парад. А хедлайнерами концерта станет юная американская певица сопрано, 10-летняя Джеки Иванко, хор мормонов Tabernacle и Radio City Rockettes.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. На этот же день в Вашингтоне запланированы множественные акции протеста, цель которых – сорвать инаугурацию.

Ранее «Комментарии" писали о том, что выяснилось, кто «слил» скандальное досье на Трампа.