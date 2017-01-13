Израиль ударил по Сирии суперсовременным оружием (видео)

На военном аэродроме Меззе (Дамаск) прогремела серия мощных взрывов.
Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетного удара по авиабазе и предупредила о возможных последствиях удара.
Отмечается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы нанесла удары по целям около Дамаска с воздуха и ракетами «земля-земля». Отмечается, что Израиль якобы впервые применил один или два суперсовременных самолета пятого поколения F-35.
На месте происшествия начался сильный пожар, туда прибыло множество автомобилей скорой помощи.
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