Израиль ударил по Сирии суперсовременным оружием (видео)

На военном аэродроме Меззе (Дамаск) прогремела серия мощных взрывов.

Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетного удара по авиабазе и предупредила о возможных последствиях удара.

Отмечается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы нанесла удары по целям около Дамаска с воздуха и ракетами «земля-земля». Отмечается, что Израиль якобы впервые применил один или два суперсовременных самолета пятого поколения F-35.

На месте происшествия начался сильный пожар, туда прибыло множество автомобилей скорой помощи.