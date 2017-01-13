В Татарстане за долги по коммуналке будут изымать детей

В Татарстане местные власти намерены изымать детей за долги по оплате услуг жилищно-коммунальных услуг, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства», - сказала она.